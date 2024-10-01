Житель Курска поверил «сотрудникам банка» и отдал аферистам семь млн рублей

Житель Курска отдал мошенникам семь миллионов рублей, приняв их за сотрудников своего банка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам пострадавшего, с ним связались якобы представители службы безопасности учреждения и поинтересовались информацией о его сбережениях.

Во время разговора выяснилось, что деньги 70-летнего мужчины якобы кто-то хочет вывести со счета. Чтобы злоумышленники не получили доступ к средствам, россиянину нужно было перевести сбережения на продиктованный счет.

В результате пенсионер лишился всех накоплений и понял, что у него нет доступа к счету. После этого пострадавший отправился в полицию. В беседе с сотрудниками МВД он рассказал, что не обратился в банк самостоятельно, так как был уверен, что ему звонят настоящие представители организации.

В полиции напомнили о том, что не стоит переводить средства на счета, которые мошенники называют безопасными.

Ранее в Челябинской области пенсионерка за полгода отдала мошенникам шесть млн рублей.