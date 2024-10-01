Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Курска поверил «сотрудникам банка» и отдал аферистам семь млн рублей

В Курске пожилой мужчина лишился семи миллионов рублей из-за мошенников

close
Shutterstock

Житель Курска отдал мошенникам семь миллионов рублей, приняв их за сотрудников своего банка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам пострадавшего, с ним связались якобы представители службы безопасности учреждения и поинтересовались информацией о его сбережениях.

Во время разговора выяснилось, что деньги 70-летнего мужчины якобы кто-то хочет вывести со счета. Чтобы злоумышленники не получили доступ к средствам, россиянину нужно было перевести сбережения на продиктованный счет.

В результате пенсионер лишился всех накоплений и понял, что у него нет доступа к счету. После этого пострадавший отправился в полицию. В беседе с сотрудниками МВД он рассказал, что не обратился в банк самостоятельно, так как был уверен, что ему звонят настоящие представители организации.

В полиции напомнили о том, что не стоит переводить средства на счета, которые мошенники называют безопасными.

Ранее в Челябинской области пенсионерка за полгода отдала мошенникам шесть млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами