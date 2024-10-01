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Фотограф нашла на пляже кулон, которому может быть 2000 лет

Goodnewsnetwork: британка нашла во время прогулки по пляжу кулон возрастом 2000 лет

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Фотограф из Англии нашла на пляже древний кулон, которому может быть около 2000 лет, пишет Good News Network.

Как рассказала Никки Бэнфилд, она нашла кулон в окрестностях островов Силли, расположенных у побережья Корнуолла в Англии, когда гуляла по пляжу. Находка представляет собой миниатюрную стеклянную пластинку размером около 1 см в диаметре с изображением женского лица.

«Я заметила то, что с первого взгляда приняла за пуговицу. Но, подняв ее и поднеся к свету, я поняла, что это что-то совсем другое», — вспоминает британка.

Никки решила обратиться к экспертам, чтобы уточнить информацию о реликвии. Она встретилась с сотрудником местного музея Силли, который подтвердил ценность кулона и согласился помочь в дальнейшем исследовании. Сейчас эксперты планируют провести ряд тестов и анализов, чтобы установить точный возраст и происхождение вещи.

В музее отметили, что находка стала еще одним свидетельством богатого культурного наследия и истории островов Силли, которые издавна привлекают туристов и любителей старины своими живописными пейзажами и многочисленными археологическими памятниками.

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