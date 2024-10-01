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В Хакасии глава сельсовета пойдет под суд после сноса памятника героям ВОВ

СК: в Хакасии главе сельсовета грозит колония за снос памятника героям ВОВ

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ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/VK

В поселке Тепличный в Республике Хакасия снесли памятник героям Великой Отечественной войны (ВОВ) «Вечная слава». Об этом сообщило региональное управление СК России.

«В Республике Хакасия глава сельсовета предстанет перед судом по обвинению в уничтожении мемориала», — говорится в сообщении.

По версии следствия, глава Расцветовского сельского совета предложила провести капитальный ремонт мемориала, однако утаила, что работы будут предполагать уничтожение памятника. Большинство депутатов одобрили решение о реставрации, не понимая, что памятник будет уничтожен. Для демонтажа был нанят частный предприниматель, ему выплачено 280 тысяч рублей. На месте памятника возведен новый мемориальный комплекс.

Глава сельсовета свою вину не признала, возбуждено уголовное дело.

В конце сентября в Подмосковье водитель каршеринга протаранил мемориальный комплекс, посвященный воинам Великой Отечественной войны. На размещенных кадрах видно, что автомобиль с корнем вырвал памятник. В отношении виновника ДТП составили административный протокол.

Ранее в Хакасии появилась «парковка» для дорогих авто прямо на мемориале героям ВОВ.

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