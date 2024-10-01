В Москве в результате пожара сгорели семь кафе

Вечером 1 октября на северо-востоке Москвы загорелось здание, в котором находится кафе. По данным МЧС России, к настоящему времени пожар уже потушили.

Отмечается, что пламя, которое распространилось на площади 30 квадратных метров, ликвидировали при участии 21 спасателя и шести единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в здании в Бутырском районе находилось семь плотно расположенных по отношению друг к другу кафе. Все они сгорели.

В ночь на 30 сентября пожар произошел в московском ЖК «Селигер Сити». Огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 4:25 мск.

По предварительным данным, причиной пожара стали газовые баллоны, которые хранились в одной из квартир. Следственный комитет завел уголовное дело.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в Ильменском проезде в Москве.