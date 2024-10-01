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Бастрыкин призвал не позволять уезжать мигрантам, совершившим преступления

СК: Бастрыкин призвал не выпускать из РФ совершивших преступления мигрантов

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель СК России Александр Бастрыкин призвал не давать возможности скрыться совершившим преступления мигрантам. Об этом сообщили впресс-службе Следкома.

Соответствующее заявление он сделал в ходе оперативного совещания по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных мигрантами.

«Проанализируйте ситуацию с миграционной преступностью, поймите причины, возбуждайте уголовные дела, не давайте возможности преступникам убежать за границу», — сказал он.

До этого Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на бригаду врачей в Москве.

25 сентября сообщалось, что в Москве находившийся в неадекватном состоянии иностранец напал на бригаду скорой помощи. Инцидент произошел на Школьной улице в Таганском районе столицы. Врачи приехали оказать помощь пациенту, а тот в ответ проявил агрессию.

Ранее исламовед попросил Бастрыкина запретить деятельность Совета муфтиев России.

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