Бастрыкин призвал не позволять уезжать мигрантам, совершившим преступления

Председатель СК России Александр Бастрыкин призвал не давать возможности скрыться совершившим преступления мигрантам. Об этом сообщили впресс-службе Следкома.

Соответствующее заявление он сделал в ходе оперативного совещания по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных мигрантами.

«Проанализируйте ситуацию с миграционной преступностью, поймите причины, возбуждайте уголовные дела, не давайте возможности преступникам убежать за границу», — сказал он.

До этого Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на бригаду врачей в Москве.

25 сентября сообщалось, что в Москве находившийся в неадекватном состоянии иностранец напал на бригаду скорой помощи. Инцидент произошел на Школьной улице в Таганском районе столицы. Врачи приехали оказать помощь пациенту, а тот в ответ проявил агрессию.

Ранее исламовед попросил Бастрыкина запретить деятельность Совета муфтиев России.