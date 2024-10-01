В Перми пьяный гражданин Узбекистана попытался изнасиловать женщину и получил срок

Суд в Пермском крае вынес приговор гражданину Узбекистана, которого подозревали в попытке изнасилования. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в день инцидента мужчина выбрался с другими иностранцами на берег реки, где компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент он попытался надругаться над 32-летней россиянкой, но очевидцы его остановили. Известно, что во время попытки изнасилования гражданин Узбекистана угрожал женщине.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к лишению свободы на четыре года. Помимо этого, иностранец выплатит пострадавшей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

До этого в Петербурге православного активиста задержали за изнасилование 11-летнего ребенка. При этом, по данным источника, мужчина знал о том, сколько девочке лет. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело.

Ранее в Тюменской области женщина пыталась оправдать мужа, изнасиловавшего 11-летнюю дочь.