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В СК подсчитали количество преступлений со стороны нелегалов в 2024 году

СК: количество преступлений «нелегалов» за 2024 год в России выросло втрое

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Евгений Биятов/РИА Новости

Количество преступлений нелегальных мигрантов за 2024 год в России выросло втрое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«За восемь месяцев 2024 года иностранцами совершено более 26 тысяч преступлений (по всем правоохранительным органам), при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 12% числа тяжких деяний со стороны приезжих. Практически втрое увеличилось число преступлений, совершенных «нелегалами»: с 2 880 до 8 059», — сообщили в Следкоме.

Помимо этих данных, в СК также уточнили, что отмечен рост преступных посягательств со стороны трудовых мигрантов — с 5 868 до 9 708 случаев. Также СК ведет наблюдение за преступлениями, совершенными гражданами России, которые приобрели гражданство менее 10 лет назад. Их численность возросла с 7 тысяч до 11 тысяч случаев.

До этого СК РФ назвал число преступлений экстремистской направленности со стороны мигрантов.

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