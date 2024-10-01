Замдиректора российской школы поймали на хищении 6,5 млн рублей

В Краснодаре в отношении заместителя директора одной из городских школ возбуждены дела по статьям «Мошенничество» и «Присвоение и растрата» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Правоохранители выявили, что 58-летняя сотрудница организации, отвечающая за хозяйственную работу, два года подтасовывала документы, вписывая в табель учета рабочего времени ложные данные. Все это время женщина получала зарплату за двух несуществующих сотрудников.

Также полицейские установили, что в течение пяти лет завуч, пользуясь служебным положением, закупала в школу премиальную бытовую технику, домашнюю мебель, предметы в интерьер, которые забирала себе домой.

«Общая сумма ущерба составила 6,5 млн. рублей», — подытожили в пресс-службе ведомства.

На имущество фигурантки уголовных дел наложен арест.

До этого в Надыме директор детской спортшколы предстала перед судом за хищение 6,6 млн рублей.

Ранее в Еврейской автономной области директора школы и его зама отправили под суд за кражу более 1 млн рублей.