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Рабочий-альпинист сорвался с 10 метров в ТРЦ Петербурга

В Петербурге рабочий-альпинист упал с 10 метров и получил травмы

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В аквапарке торгово-развлекательного центра «Питерлэнд» в Приморском районе Санкт-Петербурга рабочий-альпинист сорвался с десятиметровой высоты. Об этом сообщает «Мойка78».

По данным издания, несчастный случай произошел 30 сентября около 12:30. 36-летний мужчина выполнял высотные работы.

В результате происшествия рабочий получил тяжелые травмы, его доставили в больницу. В настоящее время он находится в реанимации. По данному факту полиция проводит проверку.

Тем временем, в Кировском районе Ленинградской области рабочий-иностранец упал со строительных лесов и получил ранение из своего травматического пистолета.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировано пневмострельное ранение грудной клетки. После обработки раны пациент был отпущен в удовлетворительном состоянии.

До этого мигранта сдуло ветром с 11-го этажа при проведении монтажных работ в Екатеринбурге.

Ранее в Красноярске рабочий утеплял швы на фасаде дома и сорвался с девятого этажа.

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