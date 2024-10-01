Рабочий-альпинист сорвался с 10 метров в ТРЦ Петербурга

В аквапарке торгово-развлекательного центра «Питерлэнд» в Приморском районе Санкт-Петербурга рабочий-альпинист сорвался с десятиметровой высоты. Об этом сообщает «Мойка78».

По данным издания, несчастный случай произошел 30 сентября около 12:30. 36-летний мужчина выполнял высотные работы.

В результате происшествия рабочий получил тяжелые травмы, его доставили в больницу. В настоящее время он находится в реанимации. По данному факту полиция проводит проверку.

Тем временем, в Кировском районе Ленинградской области рабочий-иностранец упал со строительных лесов и получил ранение из своего травматического пистолета.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировано пневмострельное ранение грудной клетки. После обработки раны пациент был отпущен в удовлетворительном состоянии.

До этого мигранта сдуло ветром с 11-го этажа при проведении монтажных работ в Екатеринбурге.

Ранее в Красноярске рабочий утеплял швы на фасаде дома и сорвался с девятого этажа.