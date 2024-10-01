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В России могут вырасти штрафы за отсутствие полиса ОСАГО

В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО

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Алексей Майшев/РИА Новости

В России могут в несколько раз вырасти штрафы на отсутствие полиса ОСАГО. Как пишет «Российская газета», проект соответствующего закона уже внесен в Госдуму.

В документе предлагается штрафовать в первый раз водителей без ОСАГО на 800 рублей, а за повторные нарушения — на 3-5 тысяч рублей. Отмечается, что ужесточение наказания считают необходимым из-за роста числа незастрахованных машин при слишком низком штрафе, который можно заплатить со скидкой в 50%.

Кроме того, в Российском союзе автостраховщиков рассказали, что размер штрафа не меняется годами. В то же время средняя стоимость полисов выросла в несколько раз. В связи с этим в РСА считают, что штраф должен быть приближен к среднему размеру стоимости страховки.

Как сообщалось ранее, на данный момент средняя стоимость полиса ОСАГО категории «В» составляет 6,5 тысячи рублей, и, при этом, динамика средней цены к прошлому году составила -7%.

Ранее стало известно, что полис ОСАГО может заработать в странах ЕАЭС.

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