Подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки был ее репетитором

Петербуржца, автора православного блога, обвинили в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом пишет РИА Новости.

«С сентября 2022 года по февраль 2024 года злоумышленник систематически совершал изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки», — говорится в сообщении.

В Следкоме сообщили, что девочка приходила к подозреваемому в квартиру для учебы по школьным предметам. Мужчине предъявили обвинение, заведено уголовное дело.

По данным источника, подозреваемым в педофилии является блогер Клауд Роммель.

До этого сообщалось, что в Рязани вынесли приговор мужчине, который изнасиловал дочь сожительницы, находясь под наркотиками. После произошедшего мать пострадавшей девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Суд вынес обвиняемому приговор в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Ленобласти воспитатель заманил к себе школьницу и изнасиловал ее.