СК РФ назвал число преступлений экстремистской направленности со стороны мигрантов

Мигранты в России совершили 73 преступления экстремистской направленности в текущем году, в прошлом году таких деяний было 59. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В 2024 году мигрантами совершено 73 деяния экстремистской направленности, в то время как годом ранее их число составляло 59», — отметили в ведомстве.

В СК РФ подчеркнули, что многие приезжие оправдывают свои экстремистские установки религиозными воззрениями. Собеседник агентства добавил, что нередко мигранты открыто показывают негативное отношение к коренному населению, в том числе к участникам и ветеранам специальной военной операции, сотрудникам правоохранительных структур.

1 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества за организацию нелегальной миграции.

Законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции был внесен в думу 5 июля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял обсуждение этого вопроса в парламенте 6 июля.

Ранее юристы оценили законопроект о конфискации имущества за незаконную миграцию.