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СК РФ назвал число преступлений экстремистской направленности со стороны мигрантов

СК: мигранты совершили 73 преступления экстремистской направленности в 2024 году

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Мигранты в России совершили 73 преступления экстремистской направленности в текущем году, в прошлом году таких деяний было 59. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В 2024 году мигрантами совершено 73 деяния экстремистской направленности, в то время как годом ранее их число составляло 59», — отметили в ведомстве.

В СК РФ подчеркнули, что многие приезжие оправдывают свои экстремистские установки религиозными воззрениями. Собеседник агентства добавил, что нередко мигранты открыто показывают негативное отношение к коренному населению, в том числе к участникам и ветеранам специальной военной операции, сотрудникам правоохранительных структур.

1 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества за организацию нелегальной миграции.

Законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции был внесен в думу 5 июля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял обсуждение этого вопроса в парламенте 6 июля.

Ранее юристы оценили законопроект о конфискации имущества за незаконную миграцию.

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Нелегальные мигранты
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