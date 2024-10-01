Врачи Подмосковья обнаружили в желудке ребенка клок волос размером восемь сантиметров

Медики Подмосковья извлекли из желудка 13-летней пациентки комок волос. Об этом сообщает региональный минздрав.

Подобное вмешательство у школьницы уже было, но о подробностях информация отсутствует. На этот раз во время обследования у нее обнаружили комок, размер которого составлял восемь сантиметров.

Такой комок волос внутри называется трихобезоар. Он застревает и вызывает кровотечение или разрыв стенок органов.

«В ходе малоинвазивной операции врачи разделили трихобезоар на несколько частей и постепенно извлекли», – сообщается в публикации.

По словам специалистов, после такой манипуляции, в отличие от полноценного вмешательства, человеку нужно меньше времени на восстановление.

Школьницу уже выписали. Сейчас она проходит амбулаторное лечение.

Подобный случай произошел со школьницей из Англии. Вес комка волос в ее организме составлял три килограмма, из-за этого девочка не могла есть. Сама пациентка рассказала, что ела волосы из-за тревоги.

Ранее россиянин перепутал кисту с лишним весом и оказался на операционном столе.