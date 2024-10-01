Учреждения культуры России наградили за работу с программой «Пушкинская карта»

Участие почти 12 тысяч организаций в программе «Пушкинская карта» — это серьезный прорыв. Об этом на церемонии награждения «Пушкинская карта. Премия», которая прошла в Доме Пашкова в Москве, заявила зампред правительства России Татьяна Голикова.

В ходе церемонии были награждены учреждения культуры и регионы, показавшие лучшие результаты в работе с программой «Пушкинская карта» в 2023 году.

«Я хочу поблагодарить уважаемых представителей регионов, организаций за то, что вы не остались равнодушными к этому проекту. Я также хочу поблагодарить молодых людей, их сегодня 10,6 млн человек – это 75% той аудитории, на которую мы рассчитывали для участия в программе, и она растет. По Пушкинской карте сегодня продано 72 млн билетов, и эта цифра тоже все время растет», — сказала Голикова.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, запуск программы «Пушкинская карта» стал одним из самых сложных за десятилетие, так как он потребовал включения, в том числе технологического, учреждений культуры на всех уровнях.

Для определения победителей Минкультуры учитывало сразу несколько показателей: минимальная стоимость билета, количество посетителей за год, степень исполнения учреждением культуры правил программы «Пушкинская карта». На основании свода данных были определены лучшие из лучших, а оценка получилась наиболее объективной.

Победителем в номинации «Театр уж полон; ложи блещут» (лучший региональный театр) стал Астраханский государственный театр оперы и балета. В номинации «Там, там под сению кулис младые дни мои неслись» (лучший федеральный театр Москвы и Санкт-Петербурга) награды получили Государственный академический Малый театр и Мариинский театр.

Победителем в номинации «Что ж медлить? Уж ко мне заходят нетерпеливые чтецы» (лучшая региональная библиотека) стала «Централизованная библиотечная система» Ангарского городского округа.

Лучшим региональным музеем – победителем в номинации «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит» стали сразу несколько музеев под единым брендом «Тульское музейное объединение».

Лучшими федеральными музеями Москвы и Санкт-Петербурга в номинации «Чистейшей прелести чистейший образец» стали Исторический музей и музей-заповедник «Петергоф».