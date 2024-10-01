Россиянам назвали топ самых неудачных подарков на День учителя

Топ самых неудачных подарков для педагогов на День учителя возглавляют алкоголь и табак. Такие жесты от учеников и их родителей расцениваются как оскорбительные и недопустимые во многих образовательных учреждениях, отметила психолог Марина Владыкина в беседе с 360.ru.

«Подарки учителям должны показывать заботу и уважение, важно избегать тех, что могут быть неподходящими или даже оскорбительными», — подчеркнула специалист.

На втором месте в рейтинге самых неудачных подарков – косметика и средства личной гигиены, к примеру, мыло, духи. Подобные знаки внимания воспринимаются как что-то слишком личное, пояснила психолог.

Третье место в топе неудачных для учителей заняли слишком дорогие подарки, которые, в некоторых случаях, расцениваются очень негативно.

День учителя – это праздник, который создает повод поблагодарить педагогов и поддержать их в профессиональном и личном росте. Поэтому при выборе подарка нужно ориентироваться на личные качества и интересы учителя, считает Владыкина. Это может быть, к примеру, книга, открытка с благодарностью, цветы, подарочный сертификат в книжный, блокнот с ручкой, а также кофе или чай.

Напомним, День учителя празднуют ежегодно 5 октября. Это один из самых популярных в нашей стране профессиональных праздников. Подробнее о его истории, традициях и идеях подарка – в материале «Газеты.Ru».

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