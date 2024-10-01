Во Владивостоке мигрант разбил окно в больнице и напал на водителя скорой

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении иностранца, который устроил дебош в больнице и напал на медика. Об этом сообщает краевое управление СУ К РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 23 сентября во Владивостоке, злоумышленник разбил стекло сторожки медицинского учреждения и напал на водителя скорой помощи. Дебошира удалось задержать, им оказался уроженец Узбекистана.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления СК доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

До этого сообщалось, что в Кемерово пьяный мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему на вызов. Дебошир угрожал медикам пневматическим пистолетом. На место был вызван наряд Росгвардии, хулигана удалось задержать. 33-летний местный житель был доставлен в отдел полиции, обстоятельства произошедшего и мотивы его поступка устанавливаются.

Ранее в Башкирии пациент напал на врача, потому что не хотел ждать своей очереди.