Аэропорт в Бергамо закрыли из-за лопнувшего шасси самолета

Международный аэропорт «Орио-аль-Серио» близ города Бергамо на севере Италии временно закрыли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный транспортный узел.

«У рейса компании Ryanair, следовавшего из барселонского «Эль-Прат» со 161 пассажиром на борту, на этапе приземления произошел взрыв четырех задних шин шасси», — заявили в аэропорту.

В результате инцидента среди пассажиров никто не пострадал. Руководство аэропорта решило временно закрыть взлетно-посадочную полосу. Вылетающие рейсы пришлось задержать.

Незадолго до этого на рейсе Москва — Оренбург 49-летняя женщина устроила дебош из-за своей люксовой сумки. Бортпроводники при посадке попросили женщину убрать свою сумку на полку для багажа. В ответ пассажирка нецензурно выругалась и заявила, что приобрела аксессуар за «огромные деньги» и не желает им рисковать.

До этого пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета и штурмовал кабину пилотов. Агрессора вывели из салона под аплодисменты людей.

Ранее австралийский самолет задел хвостом ВПП при взлете.