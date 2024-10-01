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Аэропорт в Бергамо закрыли из-за лопнувшего шасси самолета

Аэропорт итальянского Бергамо закрылся из-за лопнувшего шасси самолета

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Shutterstock

Международный аэропорт «Орио-аль-Серио» близ города Бергамо на севере Италии временно закрыли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный транспортный узел.

«У рейса компании Ryanair, следовавшего из барселонского «Эль-Прат» со 161 пассажиром на борту, на этапе приземления произошел взрыв четырех задних шин шасси», — заявили в аэропорту.

В результате инцидента среди пассажиров никто не пострадал. Руководство аэропорта решило временно закрыть взлетно-посадочную полосу. Вылетающие рейсы пришлось задержать.

Незадолго до этого на рейсе МоскваОренбург 49-летняя женщина устроила дебош из-за своей люксовой сумки. Бортпроводники при посадке попросили женщину убрать свою сумку на полку для багажа. В ответ пассажирка нецензурно выругалась и заявила, что приобрела аксессуар за «огромные деньги» и не желает им рисковать.

До этого пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета и штурмовал кабину пилотов. Агрессора вывели из салона под аплодисменты людей.

Ранее австралийский самолет задел хвостом ВПП при взлете.

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