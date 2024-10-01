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В Башкирии жители дома пожаловались на полчища комаров и мошек

В Уфе жители дома пожаловались на полчища комаров и мошек в подъезде

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Depositphotos

В Уфе жильцы многоквартирного дома обеспокоены ситуацией с насекомыми, которые размножаются в подвале с огромной скоростью. Об этом сообщает UTV.ru.

Квартиросъемщики дома 58 по улице Кольцевой в Орджоникидзевском районе утверждают, что подвал их дома все время открыт и подтоплен. На кадрах, которые уфимцы публикуют в соцсетях видны черные точки насекомых, плотно усеявших стены и потолки подъездов.

«Невозможно стало жить! Повсюду комары и мошки. Все летят в квартиру, подвал вечно открыт и топит, никто на нас не обращает внимания», — приводят СМИ слова местных жителей.

Собеседники издания отметили, что обращались по поводу своей ситуации в разные инстанции, но их везде «кормят завтраками».

В УЖХ Орджоникидзевского района заверили, что сотрудники жилищно-эксплуатационной конторы проверят подвал, после чего в доме проведут обработку от насекомых.

Ранее в Костроме житель пожаловался на прорыв трубы с кипятком рядом с детским садом.

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