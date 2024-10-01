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В Госдуме призвали сажать тарологов и магов в тюрьму, а их клиентов – лечить

Депутат Милонов: тарологов в РФ следует сажать в тюрьму, а их клиентов – лечить

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Shutterstock

В России по действующему законодательству услуги тарологов и магов считаются запрещенной миссионерской деятельностью, россиянам стоит жаловаться на них в Минюст или МВД. Всех причастных к такой «работе» следует посадить, а их клиентам оказать психиатрическую помощь, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН.

Сообщения о том, что к услугам тарологов в последнее время чаще обращаются компании, распространяют сами «жулики», для придания важности своей незаконной деятельности. А что касается тех, кто к ним обращается, то это «больные люди», которых нужно учитывать в специальном реестре для последующего лечения у психиатра, считает Милонов.

«Человек, который пользуется услугами таролога, явно нуждается в психиатрической медикаментозной помощи, возможно, и комплексной терапии», — подчеркнул он.

Если компания действительно обращается к тарологу или магу, то она должна облагать дополнительным налогом. Это справедливо, так как плата за услуги магов говорит о том, что организации некуда девать деньги, в результате чего их направляют на «непотребство», объяснил парламентарий.

За незаконную деятельность тарологов, нумерологов и магов следует посадить в тюрьму, так как, по сути, они совершают действия псевдорелигиозного характера без регистрации религиозной организации. Действующее законодательство позволяет принимать такие меры, подчеркнул Милонов.

«Была бы моя воля, я бы всех тарологов посадил. Они могли бы там использовать всю свою эзотерическую черную энергию», — заключил он.

Напомним, исследователи выяснили, что порядка 14% российских предпринимателей обращались к бизнес-тарологам. Абсолютное большинство посетивших тарологов респондентов (95%) признались, что остались довольны услугой. Более того, 92% бизнесменов планируют обратиться к эзотерическим специалистам повторно.

Юристы ранее раскрыли главную сложность привлечения магов к ответственности.

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