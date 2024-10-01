Тюменец получит 150 тысяч рублей за упавшую на него ледяную глыбу

В Тюмени мужчина отсудил у управляющей компании (УК) компенсацию после того, как на него с крыши дома упала ледяная глыба. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в марте, когда мужчина шел по Волгоградской улице. В какой-то момент на него с крыши упал снег с наледью — он получил ушибы. Отмечается, что последствия травм до сих пор не препятствуют его нормальной работе в должности крановщика.

В результате разбирательства суд постановил, что управляющая компания должна выплатить ему 100 тысяч рублей компенсации. Кроме того, УК обязали выплатить еще 54 тысячи рублей в качестве штрафа за то, что они не пошли навстречу пострадавшему и не возместили нанесенный ему ущерб ранее.

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