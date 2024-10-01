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В Саратове пресекли сбыт небезопасных ягодных соков

В Саратове пресекли производство некачественных ягодных соков

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Global Look Press

В Саратове полицейские пресекли незаконное производство и продажу фруктовых и ягодных соков, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Из производственных и складских помещений полицейские изъяли порядка 2,5 тыс. бутылок с готовой продукцией, пустую тару, оборудование и сырье», — говорится в сообщении.

Бизнес организован в складском помещении на проспекте имени 50 лет Октября в Саратове. Компания имела право производить безалкогольные напитки, однако создаваемая продукция не соответствовала требованиям технического регламента.

Незадолго до этого в районе Сортировка Екатеринбурга полиция обнаружила цех по производству контрафактного алкоголя.

Кроме того, правоохранители пресекли работу крупного производства контрафактной водки в Салавате.

Ранее полицейские накрыли подпольный покерный клуб в новосибирском подвале.

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