В Подмосковье иностранцы захватили квартиры пенсионерки

Жительница Подмосковья вернулась в квартиры, в которых не жила длительное время, и обнаружила там мигрантов. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Пенсионерка являлась собственницей двух квартир в доме в поселке Быково, но в какой-то момент жилье признали ветхим фондом, поэтому россиянка решила перебраться в другое место. Как рассказала сама пожилая женщина, находиться в помещениях было невозможно. Впоследствии она приезжала на место, в последний раз она была там в августе 2023 года.

В следующий раз она навестила жилье в конце августа текущего года. Владелица заметила, что двери взломана, более того, в квартирах находятся иностранцы.

По словам женщины, которая в момент визита находилась внутри, жить им в помещении якобы разрешила хозяйка по имени Юлия. По словам источника, хозяйка поехала в участок вместе с иностранкой, другие жильцы, наиболее вероятно, были на работе.

В результате россиянке пообещали освободить квартиры. О том, к какому сроку это должны сделать мигранты, не сообщается.

Ранее россиянка зарегистрировала у себя дома 135 мигрантов и стала фигуранткой дела.