Возлюбленные изрезали друг друга ножами во время ссоры в Златоусте

В Златоусте мужчина и женщина поссорились и нанесли друг другу ножевые ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Островского. Проживающие вместе мужчина и женщина начали конфликтовать — причина ссоры не уточняется. В ходе перепалки оба взялись за ножи и порезали друг друга.
В результате обоих госпитализировали с колото-резаными ранениями. Более подробной информации об их состоянии не поступало.
Соседи пары рассказали, что пара вела аморальный образ жизни, мужчина и женщина перебивались случайными заработками. При этом они оба ранее были судимы.
До этого в Улан-Удэ мужчина преследовал школьницу, напал с ножом на ее отца и ударил его лезвием в область живота. Злоумышленника осудили на 3,5 года.
Ранее мужчина не смог добиться внимания девушки подарками и напал на нее с ножом.