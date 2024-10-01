Жителей Москвы предупредили о новой мошеннической схеме. Подробности раскрыли в Депздраве столицы.

Мошенники, как и обычно, звонят потенциальным жертвам по телефону, но уже под другим предлогом.

«Представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы. Они предлагают помочь с установкой или обновлением приложения», — говорится в сообщении.

Они присылают ссылку на приложение, а затем просят назвать код из присланного СМС. В Депздраве пояснили, что медперсонал никогда не звонит пациентам по таким вопросам.

Недавно сообщалось, что жительница Кыштыма лишилась 6 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях в сети, пенсионерка полгода переводила деньги аферистам.

До этого сообщалось, что в Оренбурге мошенники обманули 63-летнюю женщину, оставив ее без квартиры.

Ранее россиянка взяла кредиты, продала квартиру и перевела почти 6 млн рублей мошенникам.