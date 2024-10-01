Мигранты устроили рейдерский захват квартир в Подмосковье

Мигранты самовольно заняли две квартиры россиянки в Подмосковье, в деревне Быково. Об этом сообщает телеканал »360».

Пенсионерка пояснила, что приобрела две квартиры в доме, который впоследствии был признан аварийным — поэтому она не появлялась на своей жилплощади долгое время. В прошлый раз она посещала квартиры в 2023 году, а когда приехала на осмотр в 2024 году, то была удивлена непрошеными «постояльцами».

«Приехала посмотреть — оказалось, двери взломаны, и живут какие-то непонятные люди», — заявила женщина.

Находившиеся в квартире мигранты заявили, что их впустила в дом некая «Юлия», которая назвалась хозяйкой жилья. Пенсионерка вызвала полицию, мигранты обещали покинуть жилплощадь.

До этого безработная россиянка фиктивно зарегистрировала в квартире на Камчатке 17 мигрантов.

Ранее стало известно, что приток рабочих в Россию так и не восстановился после пандемии.