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В больнице Петербурга раскрыли схему фиктивного трудоустройства с крупным ущербом

В Петербурге раскрыта схема фиктивного трудоустройства с ущербом на ₽1 млрд

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Александр Кряжев/РИА Новости

В одной из больниц Петербурга выявлена схема фиктивного трудоустройства, общий ущерб от которой оценивается в 1 млрд рублей. Об этом со ссылкой на ГУМВД Петербурга и Ленинградской области сообщает РИА Новости.

По данным следствия, преступная схема действовала с 2021 года и заключалась в том, что «некоторые руководители и сотрудники одной из городских больниц фиктивно трудоустраивали своих родственников и знакомых» на должности водителей, регистраторов, операторов ЭВМ и уборщиков.

Свою работу те не выполняли, однако им начислялась заработная плата, которую получали «организаторы и соучастники криминального бизнеса». При этом распределение зарплат и премий было организовано так, что по сравнению с другими сотрудниками больницы фиктивно оформленные работники получали гораздо большие суммы. В частности, задокументированный доход двоих из них за три года составил не менее 82 миллионов рублей (около 95 тыс. рублей в месяц на одного. — Ред.).

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведутся обыски, 36 человек доставлены к следователям для определения их процессуального статуса.

1 октября сообщалось, что в Новосибирской области перед судом предстанет бывшая начальница отделения банка, обвиняемая в мошенничестве в крупном размере. По данным следствия, с 2017 по 2019 годы обвиняемая просила клиентов оформлять кредиты, убеждала передать ей полученные деньги в долг, но потом ничего не возвращала.

Ранее IT-эксперт назвал самый популярный вид мошенничества в России.

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