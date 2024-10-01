Неизвестный жестоко избил 77-летнего мужчину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пьяный хулиган оскорбил и жестоко избил 77-летнего мужчину. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Нападение произошло возле гаражей на улице Первомайской. Незнакомец набросился на пенсионера, когда тот разговаривал с кем-то по телефону. Злоумышленник несколько раз ударил пожилого человека по лицу и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и кровоподтеками на лице. Автомобиль, на котором передвигался нападавший, был объявлен в розыск.

Позже в пресс-службе полиции города заявили, что подозреваемый задержан, его личность и мотивы устанавливаются.

22 сентября в Ульяновске прохожий напал на пенсионерку, которая продавала у магазина цветы. Он медленно подошел к женщине и с силой ударил ее кулаком в лицо. Злоумышленник не остановился и после того, как цветочница закрыла лицо руками, и ударил ее еще дважды.

Ранее агрессивный мигрант через окно проник в квартиру к 89-летней женщине и избил ее.