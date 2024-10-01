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Школьница сфотографировала уникального кузнечика, шанс встретить которого составляет 1%

NDTV: британка сфотографировала редкого розового кузнечика

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eagle_eyed_grl/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Восьмилетняя девочка из Англии сделала сфотографировала уникального кузнечика, шанс встретить которого составляет примерно 1%, пишет NDTV.

Восьмилетняя фотограф Джейми из Великобритании, сделала уникальный кадр, запечатлев розового кузнечика. По словам специалистов, шанс встретить насекомое с таким окрасом составляет примерно 1%.

«Мне повезло, что я смогла его увидеть», — рассказала сама школьница.

Причина, по которой кузнечик имеет такой необычный розовый окрас, кроется в генетической мутации, приводящей к избытку розового пигмента и недостатку черного. Фотография Джейми вызвала восхищение у многих пользователей социальных сетей, пожелавших школьнице дальнейших успехов в ее хобби.

Ранее белый редкий олень попал на камеру женщины, когда она была на рыбалке с отцом.

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