Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беременная студентка попыталась заключить контракт с ВС РФ и отправиться в зону СВО

Беременная студентка из Новосибирска пыталась уехать по контракту на СВО

close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Собиравшаяся на СВО юная жительница Новосибирска не смогла заключить контракт с ВС РФ из-за беременности. Об этом сообщает Сиб.фм.

Студентка первого курса 18-летняя Татьяна П. рассказывает, что вдохновилась историей выпускницы из Искитима, которая, получив аттестат, пошла не в вуз, а в военкомат, чтобы впоследствии уехать на СВО.

Сама Татьяна не смогла отправиться в зону спецоперации из-за беременности, о которой узнала во время медкомиссии в военкомате.

«Выяснилось, что у меня две недели беременности. Поэтому мне сказали, что заключить контракт будет невозможно», — объясняет девушка.

Она утверждает, что не была заинтересована в выплатах, которые положены контрактникам, а лишь хотела помочь стране в трудную минуту.

Ранее приставы предложили матери-одиночке уйти служить по контракту, чтобы вернуть долги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами