Беременная студентка попыталась заключить контракт с ВС РФ и отправиться в зону СВО

Собиравшаяся на СВО юная жительница Новосибирска не смогла заключить контракт с ВС РФ из-за беременности. Об этом сообщает Сиб.фм.

Студентка первого курса 18-летняя Татьяна П. рассказывает, что вдохновилась историей выпускницы из Искитима, которая, получив аттестат, пошла не в вуз, а в военкомат, чтобы впоследствии уехать на СВО.

Сама Татьяна не смогла отправиться в зону спецоперации из-за беременности, о которой узнала во время медкомиссии в военкомате.

«Выяснилось, что у меня две недели беременности. Поэтому мне сказали, что заключить контракт будет невозможно», — объясняет девушка.

Она утверждает, что не была заинтересована в выплатах, которые положены контрактникам, а лишь хотела помочь стране в трудную минуту.

Ранее приставы предложили матери-одиночке уйти служить по контракту, чтобы вернуть долги.