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В администрации Московского района Санкт-Петербурга прошли обыски

78 Новости: правоохранители проводят обыски в администрации Московского района

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Global Look Press

Правоохранители проводят обыски в администрации Московского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Обыски связаны с («несуществующими пациентами. — «Газета.Ru») в больнице №20 на улице Ленсовета. Следователи работают и в самом медучреждении», — говорится в сообщении.

До этого бывшему депутату Госдумы от партии «Новые люди» Григорию Шилкину предъявили официальное обвинение в растрате.

26 сентября издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники СК задержали Шилкина в Архангельске, в его доме и офисе прошли обыски. Отмечалось, что экс-депутата подозревали в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере.

Также ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что силовики задержали в Дагестане мэра Избербаша Магомеда Исакова, в администрации города и доме чиновника проходят обыски.

Ранее экс-советника главы Дагестана приговорили к 10 годам колонии за взятку.

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