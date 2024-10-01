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Задержанный ФСБ школьник рассказал, как планировал нападение на одноклассников

ФСБ: один из задержанных школьников подготовил план нападения на одноклассников

ФСБ сообщило, что российский школьник, задержанный в числе 39 «проукраинских радикалов», планировал нападение на одноклассников во время уроков. Об этом пишет РИА Новости.

Служба распространила ролик, на котором, как утверждается, показан процесс задержания участников деструктивных интернет-сообществ. На кадрах виден подросток, который сидит на кровати с тетрадью. В ней он записал план нападения, а также изобразил схему класса, рассказали в ФСБ.

По словам подростка, он планировал совершить нападение в 2025 году.

«Зайти в класс, принести оружие, ждать уроков. Подождать, когда будут все в классе», — добавил задержанный.

1 октября в ФСБ сообщили о задержании 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, которые подозреваются в склонении по указанию Киева подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей. Они были сторонниками деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, заявили в спецслужбе.

Ранее в ФСБ сообщили о подростках, готовивших нападения с украинскими кураторами через Discord.

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