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Мужчина веслом отбился от акулы, напавшей на него во время плавания на Канарских островах

На Канарских островах мужчина веслом отбился от акулы, которая на него напала

На Канарских островах мужчине удалось отбиться от акулы, которая напала на него во время плавания на каяке. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел, когда мужчина плавал на каяке у берегов острова Ла-Пальма. Отдыхающий снимал видео для своего блога, когда заметил акулу, которая приблизилась к нему. Морская хищница стала кружить вокруг судна и попыталась опрокинуть его, однако каякер оказал ей сопротивление, нанеся несколько ударов веслом.

В результате мужчине удалось благополучно вернуться на сушу, он не пострадал. Сообщается, что на него пыталась напасть акула-молот — этот вид морских хищников считается безвредным для человека.

Предположительно, это могла быть та же акула, которая незадолго до этого напала на немецкую туристку и откусила ей ногу. Ее доставляли в больницу на вертолете, однако в пути у женщины случился сердечный приступ. Спасти ее не удалось.

Ранее серфер, который лишился ноги в схватке с акулой, рассказал о своем спасении.

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