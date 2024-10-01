Донецкая Народная Республика поддержала «Сохраним лес» в годовщину воссоединения с Россией

В годовщину воссоединения с Россией центральные мероприятия главной лесовосстановительной акции страны «Сохраним лес» прошло в ДНР и Чувашии, сообщили организаторы.

Республика Чувашия подарила Мариуполю выращенные в местных питомниках 3 000 саженцев и сеянцев дуба, ели, лиственницы и березы. Одновременно с этим и в самой Чувашии высадили 2 000 кедров.

За обеими высадками участники двух мероприятий следили по телемосту.

Врио главы Мариуполя ДНР Олег Моргун отметил, что в ходе проведения боевых действий зеленые насаждения Мариуполя сильно пострадали, и выразил надежду, что в ближайшее время город зацветет не только новыми зданиями и сооружениями, но и парками.

За пять лет проведения акции «Сохраним лес» в российских регионах высажено около 300 млн деревьев, из них в Чувашии – более 367 тыс. отмечали ранее в Министерстве природных ресурсов Республики. В этом году Республика планирует пополнить зеленый пояс России на 30 тысяч новых деревьев, а озелененные территории составят почти 33 га.