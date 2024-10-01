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Радикал напал с молотком на главного муфтия Тюменской области в его кабинете

Сторонник радикальных учений напал с молотком на муфтия Садыкова

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Совет муфтиев России

На главного муфтия Тюменской области Зинната Садыкова напали с молотком в его кабинете. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на сотрудника Духовного управления мусульман.

«Посетитель пришел на встречу, а потом напал. Зиннат Аюпович вовремя среагировал и сумел позвать на помощь, мы прибежали, скрутили нападавшего и вызвали полицию», — рассказал сотрудник управления.

По информации Духовного управления мусульман, напавшим оказался сторонник радикальных учений. По предварительным данным, он хотел отомстить за задержанных ФСБ товарищей.

Представитель управления отметил, что на текущий момент Садыков чувствует себя хорошо.

11 сентября в Таджикистане совершили нападение на главного муфтия республики Абдулкодирзода Саидмукаррама. По данным МВД страны, мужчина был ранен, однако госпитализация ему не понадобилась.

Позже в МВД Таджикистана сообщили, что злоумышленник напал на Абдулкодирзоду из хулиганских побуждений. Муфтий получил легкие телесные повреждения и после врачебного осмотра отправился домой.

Ранее в Донецке задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих.

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