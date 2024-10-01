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В Керчи несколько человек отравились, съев готовую продукцию из магазина

Роспотребнадзор: ряд жителей Керчи отравились готовой продукцией из магазина

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Depositphotos

Несколько жителей города Керчь в республике Крым обратились в больницу с признаками отравления после употребления готовой продукции, приобретенной в магазине «Wasabi». Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По информации федеральной службы, у заболевших был диагностирован сальмонеллез. На этом фоне специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по Восточному Крыму начали эпидемиологическое расследование.

«В рамках расследования проведено обследование объекта и комплекс лабораторных исследований с целью установления источника инфекции и фактора передачи. <...> Исследования проб окружающей среды продолжаются», — говорится в заявлении.

Как рассказали в федеральной службе, в магазине «Wasabi» были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. В связи с этим специалисты направили в суд прошение о приостановке деятельности данного заведения и оповестили о произошедшем местных следователей.

При этом в Telegram-канале региональной прокуратуры отмечается, что ее сотрудники также организовали проверку. В надзорном органе уточнили, что отравившиеся люди обратились за медицинской помощью в Керченскую больницу №1 имени Н. И. Пирогова.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства при реализации продукции. На контроль взят ход процессуальной проверки, организованной <...> следственными органами», — подчеркнули в прокуратуре.

Сколько именно человек заболели после употребления готовой продукции из «Wasabi», пока не раскрывается.

Ранее в республике Карелия более 110 человек отравились шавермой.

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