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Экс-начальника Академии права и управления ФСИН отправили в тюрьму за хищение

Суд в Рязани дал 6 лет колонии экс-начальнику Академии права и управления ФСИН

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В Рязани суд отправил в колонию общего режима на шесть лет бывшего начальника Академии права и управления ФСИН за хищение, совершенное девять лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Рязанской области.

«Советский районный суд города Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника ФКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» и его первого заместителя», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что с декабря 2014 года по январь 2015 года обвиняемый, являясь начальником высшего учебного заведения, при помощи своего заместителя похитил более 3,7 млн рублей бюджетных средств, которыми распорядился по своему усмотрению.

До этого в Брянской области директора школы осудили и приговорили к штрафу за сдачу в металлолом имущества учреждения.

Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили преступление. Мужчина полностью возместил ущерб.

Ранее СК предъявил экс-депутату Шилкину официальное обвинение в растрате.

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