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Требования к Discord удалить запрещенные материалы назвали логичными

Эксперт РОЦИТ Гогуа назвал Discord магнитом для киберпреступников

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Платформа Discord превратилась в настоящий магнит для киберпреступников, считает эксперт РОЦИТ, резидент «Телега Online» и блогер Илья Гогуа.

«Здесь легко найти вредоносное ПО, фишинговые атаки и прочие угрозы. Пользователи регулярно становятся жертвами мошенничества, а платформа не предпринимает активных мер для их защиты», — сказал он.

По мнению члена Общественной палаты РФ, писателя Дмитрия Пучкова, Discord «доигрался».

«Discord принял предупреждения властей и желание говорить по-людски за слабость. Платформа стала рассадником фейков и деструктива», — сказал он.

Пучков добавил, что Discord легко заменяется российскими аналогами.

«Хочешь поиграть с друзьями? Созвонись в любом отечественном мессенджере. Хочешь провести онлайн-урок? Попробуй те же звонки или специализированные сервисы», — сказал он.

С Пучковым согласился председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК, эксперт РОЦИТ Рифат Сабитов. Он отметил, что Discord вынудил провести тщательную проверку своей деятельности.

«Никто не просил от Discord ничего сверхъестественного - речь шла в том числе о материалах, связанных с педофилией и контентом 18+. Стоит отметить, что заменить функционал Discord довольно легко - общаться голосом и устраивать групповые созвоны можно во многих отечественных мессенджерах», — отметил Сабитов.

Напомним, ранее Роскомнадзор направил администрации Discord требования удалить 947 противоправных материалов. Платформа Discord уже неоднократно нарушала требования российского законодательства. Например, в конце сентября 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал платформу Discord на 3,5 млн руб. за неисполнение требований по удалению запрещенного контента.

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