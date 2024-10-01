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Российский студент купил сим-карту и набрал кредитов на ее бывшего владельца

В Красноярске студент оформил кредиты на жителя Хакасии по его старой сим-карте

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Global Look Press

Несовершеннолетний житель Красноярска оформил несколько микрозаймов на неизвестного мужчину по его старому номеру телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Хакасия.

Как рассказали правоохранители, в 2023 году к ним обратился 39-летний житель Саяногорска. Мужчина написал заявление, что неизвестный набрал на него кредиты в размере 50 тысяч рублей.

Как выяснили оперативники, нарушителем оказался 17-летний студент из Красноярска. Юноша приобрел сим-карту и спустя время обнаружил, что телефон привязан к кабинету на Госуслугах. Он зашел в профиль незнакомого мужчины и оформил через него несколько займов.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

В полиции напомнили, что в случае прекращения использования сим-карты необходимо отвязать от номера, находившегося в пользовании, все мобильные приложения, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Ранее россиянка тайно взяла кредит на своего нового знакомого и купила авто.

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