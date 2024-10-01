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На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

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Alexander Ermochenko/Reuters

На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ «Днепровская». Угроза нарушения пределов и условий безопасности на данный момент отсутствует», — говорится в сообщении.

Оборудование электростанции обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, сообщили в ЗАЭС.

29 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямым попаданием артиллерии уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области. Оператор станции отмечал, что удар был направлен на дестабилизацию обстановки в городе-спутнике Запорожской АЭС.

В том же месяце ВСУ повредили трансформатор на подстанции «Заря» вблизи ЗАЭС.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации на ЗАЭС.

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