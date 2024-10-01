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Россияне назвали свои предпочтения в рекламе

Rambler&Co: большинству россиян важна информативность в рекламе

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Unsplash

Для большинства россиян (57%) в рекламе важна информативность, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, что больше всего привлекает интернет-пользователей в рекламе.

Каждый пятый (22%) опрошенный заявил, что реклама должна помогать при выборе товара, для 12% важна образовательная составляющая, 6% считают, что реклама должна развлекать, а 3% — проявлять заботу.

Для 33% респондентов наиболее полезными форматами рекламы оказались анимированные баннеры, 23% назвали нативные статьи, 17% выбрали видеоролики, а 12% — интерактивные спецпроекты.

По мнению половины опрошенных (50%) самой привлекательной назвали ненавязчивую рекламу, 22% заявили о необходимости личной пользы, 11% отметили важность креативного подхода, а 10% респондентов назвали социальную ответственность брендов.

Также в ходе опроса выяснилось, что 25% россиян реклама может побудить к покупке товара, каждому третьему (33%) реклама помогает разобраться в ассортименте, 28% делают выбор по отзывам в интернете, а 14% полагаются на собственный опыт и рекомендации знакомых.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 19 по 26 сентября 2024 года. Всего в исследовании приняли участие 91 137 интернет-пользователей.

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