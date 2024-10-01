На Камчатке детей не отпускают из школы без родителей из-за нашествия медведей

В Петропавловске-Камчатском учеников местного лицея не отпускают домой без сопровождения родителей, возле образовательного учреждения была замечена медведица с медвежатами. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Медведицу с медвежатами заметили очевидцы возле лицея № 42, администрация образовательного учреждения предупредила родителей о том, что детей после занятий не отпустят домой без сопровождения взрослых. На территории школы работают охотинспекторы.

По данным краевого МЧС в Петропавловске-Камчатском медведицу с медвежатами также видели возле средней школы № 2 и вблизи школы № 42 в районе улицы Савченко. Также хищники были замечены в селе Сосновка на улице Спортивной и в Елизовском районе. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова вести себя осторожно.

Из-за нашествия медведей в населенные пункты полуострова в краевой столице с 27 сентября по 4 октября введен режим повышенной готовности. Специалисты напоминают, что при встрече с медведем не стоит рисковать жизнью и пытаться сделать селфи со зверем, кричать и шуметь стоит лишь в том случае, если зверь уже заметил человека. Ни в коем случае нельзя убегать от медведя и поворачиваться к зверю спиной.

Ранее ночные патрули появились в Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей.