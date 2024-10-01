В Южной Корее 80-летняя женщина вышла в финал национального конкурса красоты, пишет Oddity Central.

Чхве Сун Хва из Южной Кореи стала финалисткой национального конкурса красоты в 80 лет. Пенсионерка говорит, что сначала не планировала подавать свою заявку, но после того, как организаторы изменили правила участия, она решила воспользоваться этой возможностью. Тем более, что у женщины уже есть опыт хождения по подиуму — кореянка давно занимается модельным бизнесом.

«Я сказала себе, что должна попробовать, неважно, возьмут меня или нет», — рассказала Чхве.

Женщина вспоминает, что начала работать моделью в 72 года, когда одна из ее пациенток в больнице, где она работала медсестрой, предложила ей попробовать себя на этом поприще. Сначала Чхве сомневалась, но потом решила воплотить свою детскую мечту. Кореянка посещала курсы моделирования и тренировалась во время перерывов на работе, и в итоге дебютировала на неделе моды в Сеуле.

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