Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мастер спорта рассказала, как пожилым людям продлить долголетие

Мастер спорта Андреева: физическая активность крайне важна для долголетия

close
Depositphotos

Для долголетия и высокого качества жизни важно сохранять физическую активность даже в пожилом возрасте. Об этом в интервью РИАМО сообщила мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева. По ее словам, даже такие простые занятия, как ходьба на протяжении 30 минут в день, способствуют увеличению продолжительности жизни.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недостаток физической активности занимает четвертое место среди факторов, которые ведут к смертности, уступая лишь гипертонии, курению и высокому уровню сахара в крови», — отметила Андреева.

Она привела данные ВОЗ, согласно которым, взрослому человеку необходимо заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю в умеренном темпе или 75 минут — в интенсивном.

Для поддержания здоровья подойдут как аэробные упражнения (бег, плавание, велоспорт), так и умеренные силовые, добавила эксперт.

Диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова до этого говорила, что супругам в зрелом возрасте стоит мотивировать друг друга к занятиям спортом и выстраивать новые здоровые пищевые привычки.

По ее словам, можно начать с ежедневной вечерней прогулки, а после — тренироваться в спортзале или заниматься игровым видом спорта. Эксперт советует начинать с малого и постепенно увеличивать нагрузки.

Ранее ученые выяснили, как повысить шансы дожить до 100 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами