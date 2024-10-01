Мастер спорта рассказала, как пожилым людям продлить долголетие

Для долголетия и высокого качества жизни важно сохранять физическую активность даже в пожилом возрасте. Об этом в интервью РИАМО сообщила мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева. По ее словам, даже такие простые занятия, как ходьба на протяжении 30 минут в день, способствуют увеличению продолжительности жизни.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недостаток физической активности занимает четвертое место среди факторов, которые ведут к смертности, уступая лишь гипертонии, курению и высокому уровню сахара в крови», — отметила Андреева.

Она привела данные ВОЗ, согласно которым, взрослому человеку необходимо заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю в умеренном темпе или 75 минут — в интенсивном.

Для поддержания здоровья подойдут как аэробные упражнения (бег, плавание, велоспорт), так и умеренные силовые, добавила эксперт.

Диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова до этого говорила, что супругам в зрелом возрасте стоит мотивировать друг друга к занятиям спортом и выстраивать новые здоровые пищевые привычки.

По ее словам, можно начать с ежедневной вечерней прогулки, а после — тренироваться в спортзале или заниматься игровым видом спорта. Эксперт советует начинать с малого и постепенно увеличивать нагрузки.

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