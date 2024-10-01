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Россиянам рассказали, что будет с ценами на авиабилеты к концу 2024 года

Специалист Агаршева: цены на авиабилеты в РФ не сильно изменятся к концу года

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Shutterstock

Цены на авиабилеты в России не сильно изменятся к концу 2024 года. Об этом RuNews24.ru рассказала руководитель туристического агентства «География» Елена Агаршева.

Она отметила, что их стоимость меняется в рамках инфляции.

«В прошлом году цены на авиабилеты увеличились, в том числе по причине роста стоимости топлива и затрат авиакомпаний на обслуживание самолетов, так как в России летают самолеты зарубежные. Кроме того, с ростом интереса к полетам внутри страны наблюдается значительное изменение в структуре рейсов», — сказала Агаршева.

По ее словам, сейчас 80% пассажирских перелетов российских авиаперевозчиков приходится на внутренние направления, остальные — на международные. При этом стоимость последних будет зависеть от курса валюты, уточнила эксперт, поэтому предсказать, что будет с их стоимостью, сложно. Чтобы сэкономить на перелете, специалист советует заранее бронировать билеты.

Главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров до этого говорил, что цены на авиабилеты в России могут продолжить расти и в 2025 году, подорожание может быть двузначным.

Ранее сообщалось, что арабская авиакомпания начала распродажу билетов на популярные направления из РФ.

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