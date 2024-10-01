Большинство удаленщиков совмещают работу и путешествия

Совмещают работу и путешествия 64% опрошенных специалистов, которые работают на удаленке, тогда как 36% не практикуют подобный формат и отправляются в туристические поездки исключительно во время официального отпуска. Это показало исследование сервиса Купибилет и ИТ-лаборатории коммерческой разработки VibeLab, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также соотечественники поделились количеством подобных вояжей в год: 38% респондентов выбирают 1-2 поездки, 20% отправляются в дорогу 3-5 раз, а 15% выезжают более 6 раз.

«Для многих трудящихся удаленно Россия остается основным направлением для совмещения работы и путешествий благодаря разнообразию и удобству передвижения. Самые популярные города внутри страны: Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Москва. Кроме того в топе стран оказались Таиланд с низкими ценами и теплым климатом, Грузия с доступными условиями и гибкими визовыми требованиями. Португалия, особенно Лиссабон и Порту, которые обеспечивают комфортную инфраструктуру для труда и туризма. Завершает список Бали, сочетающий умеренные расходы и большое количество коворкингов», — поделилась Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании Купибилет.

Среди прочего стало известно, что 40% удаленщики выбирают поездки на 1-2 недели. Более длительные путешествия также популярны: 35% отправляются в поездки на 3-4 недели, а 25% предпочитают уезжать более чем на 3 месяца.

«47% ответивших считают возможность совмещения труда и отдыха крайне важной при выборе компании для трудоустройства. Для 33% это важно, но не критично, а 20% отметили, что для них это не имеет значения», — прокомментировал Георгий Ефименко, основатель и генеральный директор компании VibeLab.

Одним из ключевых факторов при выборе места для совмещения работы и отдыха оказался хороший интернет — его отметили 42% опрошенных. Комфортное жилье важно для 33%, природа и отдых на свежем воздухе интересуют 15%, а экономичность и возможность активного отдыха важны для 10% опрошенных.

Ранее выяснилось, что в России средняя стоимость апартаментов составляет 5,5 тыс. в сутки.