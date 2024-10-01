Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большинство удаленщиков совмещают работу и путешествия

Больше половины удаленщиков работают, перемещаясь по стране и миру

close
Depositphotos

Совмещают работу и путешествия 64% опрошенных специалистов, которые работают на удаленке, тогда как 36% не практикуют подобный формат и отправляются в туристические поездки исключительно во время официального отпуска. Это показало исследование сервиса Купибилет и ИТ-лаборатории коммерческой разработки VibeLab, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также соотечественники поделились количеством подобных вояжей в год: 38% респондентов выбирают 1-2 поездки, 20% отправляются в дорогу 3-5 раз, а 15% выезжают более 6 раз.

«Для многих трудящихся удаленно Россия остается основным направлением для совмещения работы и путешествий благодаря разнообразию и удобству передвижения. Самые популярные города внутри страны: Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Москва. Кроме того в топе стран оказались Таиланд с низкими ценами и теплым климатом, Грузия с доступными условиями и гибкими визовыми требованиями. Португалия, особенно Лиссабон и Порту, которые обеспечивают комфортную инфраструктуру для труда и туризма. Завершает список Бали, сочетающий умеренные расходы и большое количество коворкингов», — поделилась Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании Купибилет.

Среди прочего стало известно, что 40% удаленщики выбирают поездки на 1-2 недели. Более длительные путешествия также популярны: 35% отправляются в поездки на 3-4 недели, а 25% предпочитают уезжать более чем на 3 месяца.

«47% ответивших считают возможность совмещения труда и отдыха крайне важной при выборе компании для трудоустройства. Для 33% это важно, но не критично, а 20% отметили, что для них это не имеет значения», — прокомментировал Георгий Ефименко, основатель и генеральный директор компании VibeLab.

Одним из ключевых факторов при выборе места для совмещения работы и отдыха оказался хороший интернет — его отметили 42% опрошенных. Комфортное жилье важно для 33%, природа и отдых на свежем воздухе интересуют 15%, а экономичность и возможность активного отдыха важны для 10% опрошенных.

Ранее выяснилось, что в России средняя стоимость апартаментов составляет 5,5 тыс. в сутки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами