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Мигрант с четырехлетним ребенком спровоцировал ДТП с грузовиком в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти мигрант с ребенком спровоцировал ДТП с грузовиком

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Ленинградской области мигрант за рулем скутера, ехавший с ребенком, спровоцировал аварию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 30 сентября на 68-м км трассы «Петербург-Псков». Ехавший на мопеде с четырехлетней девочкой 27-летний уроженец Таджикистана не уступил дорогу при развороте от правого края проезжей части. В результате он столкнулся с грузовиком, перевозившим трактор. При этом отсоединившееся после удара колесо мопеда отлетело в другой автомобиль.

В результате произошедшего пострадали иностранец и его малолетняя пассажирка. Их госпитализировали в отделение реанимации с сочетанными травмами. Состояние обоих оценивается как тяжелое. Информации об ущербе, причиненном другим транспортным средствам, не поступало.

Ранее массовая авария затруднила движение на МКАД в Москве.

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