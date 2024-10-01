Мигрант с четырехлетним ребенком спровоцировал ДТП с грузовиком в Ленобласти

В Ленинградской области мигрант за рулем скутера, ехавший с ребенком, спровоцировал аварию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 30 сентября на 68-м км трассы «Петербург-Псков». Ехавший на мопеде с четырехлетней девочкой 27-летний уроженец Таджикистана не уступил дорогу при развороте от правого края проезжей части. В результате он столкнулся с грузовиком, перевозившим трактор. При этом отсоединившееся после удара колесо мопеда отлетело в другой автомобиль.

В результате произошедшего пострадали иностранец и его малолетняя пассажирка. Их госпитализировали в отделение реанимации с сочетанными травмами. Состояние обоих оценивается как тяжелое. Информации об ущербе, причиненном другим транспортным средствам, не поступало.

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