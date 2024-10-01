Суд приговорил гражданина РФ к лишению свободы за государственную измену

Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил гражданина России В.Д. Цан-Хоя к 15 годам колонии за совершение государственной измены, участие в диверсионном сообществе и другие преступления. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании.

Отмечается, что первые три года заключения Цан-Хой проведет в тюрьме, 12 лет — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.

В течение полутора лет после освобождения мужчине будет запрещено выезжать за пределы территории того муниципального образования, где он будет проживать; он не сможет изменять место жительства или пребывания без согласия госоргана, осуществляющего за ним надзор. Также ему необходимо будет являться в указанный орган два раза в месяц для регистрации.

Приговор суда в законную силу не вступил. Какие именно действия совершал Цан-Хой, что его обвинили в госизмене, в суде не уточнили.

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