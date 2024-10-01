В Новороссийске требуют наказать участников съемки за инсценировку похищения человека

Жители Новороссийска требуют наказать участников съемки клипа, ради которой инсценировали похищение человека. Об этом сообщает «Блокнот».

Инцидент произошел днем 22 сентября на оживленной улице Вити Чаленко. На записи с камер уличного видеонаблюдения видно, как из машины выходят люди в черных масках и с оружием в руках, а затем набрасывают пакет на голову прохожему и заталкивают его в машину. Все это действо, разыгранное на глазах у людей, пенсионеров и детей, записал на камеру оператор.

Очевидцы, не посвященные в детали происходящего, были шокированы увиденным и не сразу поняли, что это была лишь инсценировка. Позже выяснилось, что в тот день неизвестные занимались съемкой видео, это разозлило многих новороссийцев.

«Мы надеемся, что следственные органы, полиция и органы власти смогут разобраться в произошедшем и дать правовую оценку инциденту. Мы и так живем в не самое спокойное время, и люди, как я считаю, просто не имеют права так шутить, если это действительно была такая «шутка». Считаю необходимым привлечь к ответственности тех, кто смог себе позволить устроить такое на улице, названной в честь краснофлотца, героя...потому что таких шуток быть не может», — заключил возмущенный горожанин.

По его словам, инициативная группа из местных жителей уже направила заявления в полицию, прокуратуру и СК, а также главе Новороссийска Андрею Кравченко. Подписи под коллективным обращением оставили более сотни человек, они надеются, что правоохранители смогут найти участников съемки уже в ближайшее время.

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