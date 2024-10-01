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В Новороссийске требуют наказать участников съемки за инсценировку похищения человека

В Новороссийске инсценировали похищение человека ради съемки клипа

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Телеграм-канал «Краснодар и край»

Жители Новороссийска требуют наказать участников съемки клипа, ради которой инсценировали похищение человека. Об этом сообщает «Блокнот».

Инцидент произошел днем 22 сентября на оживленной улице Вити Чаленко. На записи с камер уличного видеонаблюдения видно, как из машины выходят люди в черных масках и с оружием в руках, а затем набрасывают пакет на голову прохожему и заталкивают его в машину. Все это действо, разыгранное на глазах у людей, пенсионеров и детей, записал на камеру оператор.

Очевидцы, не посвященные в детали происходящего, были шокированы увиденным и не сразу поняли, что это была лишь инсценировка. Позже выяснилось, что в тот день неизвестные занимались съемкой видео, это разозлило многих новороссийцев.

«Мы надеемся, что следственные органы, полиция и органы власти смогут разобраться в произошедшем и дать правовую оценку инциденту. Мы и так живем в не самое спокойное время, и люди, как я считаю, просто не имеют права так шутить, если это действительно была такая «шутка». Считаю необходимым привлечь к ответственности тех, кто смог себе позволить устроить такое на улице, названной в честь краснофлотца, героя...потому что таких шуток быть не может», — заключил возмущенный горожанин.

По его словам, инициативная группа из местных жителей уже направила заявления в полицию, прокуратуру и СК, а также главе Новороссийска Андрею Кравченко. Подписи под коллективным обращением оставили более сотни человек, они надеются, что правоохранители смогут найти участников съемки уже в ближайшее время.

Ранее петербуржца задержали за то, что он притворялся полицейским и разнимал постановочную драку.

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