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В Карачаево-Черкесии произошла стрельба

В селе Коста-Хетагурова Карачаево-Черкесии произошла стрельба, ранен врач

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Haggardous50000/Shutterstock

В селе Коста-Хетагурова Карачаево-Черкесии произошла стрельба, в результате которой ранения получил главный врач медицинского учреждения в республике. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Местным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В настоящее время следователи во взаимодействии с полицией выполняют комплекс мероприятий для установления личности человека, замешанного в преступлении.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Карачаево-Черкесской Республике Унгунову Очиру Бадма-Халгаевичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По данным Telegram-канала «Сапа Кавказ», пострадал 34-летний главврач Карачаевской центральной городской и районной больницы. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в реанимации. Злоумышленник стрелял ему в область сердца, у мужчины задето левое легкое и сломана плечевая кость.

Накануне сообщалось, что московские полицейские увезли в отделение 38 человек после пьяной драки в ресторане в Ставропольском проезде. Между посетителями заведения произошел конфликт на бытовой почве.

Ранее в Ленобласти возбудили уголовное дело по факту стрельбы из-за ягод и грибов.

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