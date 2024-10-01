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Врач объяснила, как получить достаточно белка без мяса

Врач Тананакина: мясо можно заменить бобовыми и орехами

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Мясо вполне реально заменить источниками растительного белка, к примеру, бобовыми. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Чечевица, фасоль, нут и горох содержат много белка, а заодно обеспечивают организм клетчаткой и другими полезными веществами», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, источниками белка являются орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, кунжут, тыквенные семечки.

«Соевые продукты, такие как тофу и темпе, отлично вписываются в любые блюда и дают нужное количество белка», — добавила Тананакина.

При этом она подчеркнула, что рацион, исключающий животный белок, подходит не всем. Детям, беременным женщинам, а также людям, имеющим определенные хронические заболевания, веганство противопоказано, заключила врач.

Гастроэнтеролог клиник DocMed и DocDeti Олег Лысенко до этого говорил, что аллергические реакции на животные продукты требуют исключения мяса из рациона, так как его употребление может привести к тошноте, рвоте, кашлю, боли в животе и другим расстройствам желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Кроме того, по его словам, к абсолютным противопоказаниям к употреблению мяса относятся нарушения обмена аминокислот и органических кислот.

Ранее диетолог перечислил полезные свойства гороха.

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